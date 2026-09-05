İspanya'da bir zeytinlik üzerine güneş enerjisi santrali inşa edildi. Ağaçları korumak ve elektrik üretmek amacıyla paneller 4 metrenin üzerinde bir yüksekliğe yerleştirildi.

Araziye toplam 3,65 MW kapasiteli 5.150'den fazla fotovoltaik panel kuruldu. Sisteme 3 MWh kapasiteli bir enerji depolama ünitesi eşlik ediyor. Projenin ana özelliği, yüksekliği yaklaşık 2 metre olan zeytin ağaçlarının üzerine 4 metrelik direklerle monte edilen konstrüksiyon yapısı oldu.

ZEYTİN TOPLAMA MAKİNELERİ İÇİN YÜKSELTİLDİ

Tasarımın temel nedeni, zeytin toplama makinelerinin kullanımına imkan tanımak. Özel bir hasat makinesi sıralar arasında ilerleyip ağaç gövdesini sallayarak ürün topluyor. Bu makine en yüksek konumunda yaklaşık 3,5 metreye ulaşıyor.

Paneller 30 derecelik açıyla yerleştirildi ve sıralar arası mesafe panellerin birbirini gölgelemeyeceği şekilde planlandı.

PANELİN ETKİSİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Tesis yaklaşık 5 hektarlık bir alanda yer alıyor. Alanın %20'sinden fazlasına panel kurulmadı. Jaen Üniversitesi uzmanları bu kontrol alanını kullanarak paneller altındaki ve açık alandaki ağaçların verimini, su stresini ve toprak sıcaklığını karşılaştıracak.

Ağaçlar henüz tam bir tarım döngüsünü tamamlamadığı için panellerin rekolteye etkisi henüz netleşmedi.

Sıcak Akdeniz ikliminde kısmi gölgelemenin olumlu etkileri olabileceği öngörülüyor. Modellemelere göre, verimliliğin korunması için panellerin belirli oranda ışık geçirgenliğine sahip olması gerekebilir.