İspanya'nın Balear Takımadaları'nda popülasyonu hızla artan istilacı yılan türleri, adaların endemik ekosistemini tehdit ediyor. WP Tourism'in aktardığı bilgilere göre, yerel koşullara en hızlı uyum sağlayan ve bölgede en yaygın hale gelen tür olan at nalı yılanı (Hemorrhois hippocrepis), İbiza topraklarının yüzde 90'ından fazlasına yayılmış durumda.

ZEYTİN AĞACI SEVKİYATI SIRASINDA GELMİŞ OLABİLİR

Doğa Koruma Derneği biyoloğu Pedro Alves, istilacı türlerin adaya geliş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk at nalı yılanlarının İber Yarımadası veya Kuzey Afrika kökenli olduğunu belirten Alves, sürüngenlerin İspanya anakarasından İbiza'ya deniz yoluyla yapılan zeytin ağacı sevkiyatları sırasında adaya taşınmış olabileceğini ifade etti.

YÜZEREK DİĞER ADALARA GEÇİYORLAR

İyi birer yüzücü olan bu yılanların adalar arasındaki kısa mesafeleri aşarak kendi başlarına yayıldıkları tespit edildi. İbiza'nın ardından Formentera'ya da ulaşan sürüngenler; Balear Takımadaları'nın batısındaki Pitiusas grubunda yer alan S'Espalmador, S'Espardell, Tagomago ve Es Vedra gibi küçük adalara da yerleşti. Uzmanlar, yüzme yetenekleri nedeniyle bu yılanlara plajlarda dahi rastlanabildiğini bildirdi.

ENDEMİK KERTENKELELER İÇİN KRİTİK UYARI

Bölgedeki yabancı yılan popülasyonunun artışı, özellikle takımadalara özgü İbiza duvar kertenkelesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Pitiusas adalarında at nalı yılanının yanı sıra üç istilacı türün daha tespit edildiğini açıklayan biyolog Alves, mevcut durumu şu sözlerle aktardı:

Engerek su yılanı (Natrix maura): Yerel kertenkeleleri avlayan başlıca türler arasında yer alıyor.

Merdiven yılanı (Zamenis scalaris): Kertenkeleler için tehdit oluştursa da etkisi diğer türlere kıyasla daha sınırlı değerlendiriliyor.

Çukur başlı yılan (Montpellier yılanı): Batı Akdeniz kökenli bu tür, takımadalarda at nalı yılanı kadar hızlı yayılım gösteriyor.

Biyolog Pedro Alves, istilacı avcılar nedeniyle sayıları hızla azalma riskiyle karşı karşıya kalan Podarcis pityusensis kertenkelelerinin korunması için yerel yönetimlerin acilen bir koruma programı başlatması gerektiğini vurguladı.