AMSA, ELSAN ve Katalonya Politeknik Üniversitesi (UPC) tarafından geliştirilen yeni asfalt türünde, geleneksel karışımlarda kullanılan mineral dolgu maddesinin yerine tarım ve orman atıklarından elde edilen biyokömür kullanılıyor. Projenin temel hedefi, asfaltın karbon ayak izini azaltırken yol performansını korumak.

ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİ NASIL ASFALTA DÖNÜŞÜYOR?

Projede zeytin üretiminden kalan çekirdekler ile orman budamalarından elde edilen çam atıkları hammadde olarak kullanılıyor. Bu bitkisel atıklar, oksijensiz ortamda yüksek sıcaklığa maruz bırakıldıkları piroliz işleminden geçirilerek biyokömüre dönüştürülüyor. Ortaya çıkan gözenekli biyokömür, asfalt üretiminde kullanılan ince taş tozunun yerini alıyor. Böylece normal şartlarda atık olarak değerlendirilebilecek iki farklı biyokütle kaynağı doğrudan yol yapımında kullanılabiliyor.

TAŞ TOZU TAMAMEN ORTADAN KALKIYOR MU?

Yeni formülde asfaltın boşluklarını doldurmak amacıyla kullanılan taş tozunun yüzde 100'ü biyokömürle değiştiriliyor. Bu yöntemle maden ve taş ocaklarından elde edilen mineral malzemeye duyulan ihtiyacın azaltılması hedefleniyor.

Asfaltın temel bileşenlerinden bitümlü bağlayıcı ise karışımda kullanılmaya devam ediyor. Bağlayıcı, malzemeleri bir arada tutarken yol yüzeyinin araç trafiğine karşı mekanik dayanımına katkı sağlıyor.

ASFALTIN İÇİNDE KARBON NASIL TUTULACAK?

Biyokömürün projedeki görevi yalnızca tarımsal ve orman atıklarının yeniden kullanılmasıyla sınırlı değil. Bitkilerin büyürken bünyelerine aldığı karbonun bir bölümü, piroliz işleminden sonra daha kararlı bir yapı içerisinde tutulabiliyor.

Bu karbonun asfalt içerisinde uzun yıllar boyunca kalması hedefleniyor. Taş tozunun kullanımının azaltılmasıyla birlikte kireçtaşının çıkarılması ve işlenmesi gibi üretim aşamalarına olan ihtiyacın da düşürülmesi amaçlanıyor.

LABORATUVAR TESTLERİNDEN NASIL SONUÇ ALINDI?

UPC tarafından yapılan mekanik testlerde yeni asfaltın, yolun doğrudan trafiğe maruz kalan yüzeyinde gerekli olan temel özellikleri karşılayıp karşılamadığı incelendi. Yapışma, trafik nedeniyle oluşan aşınma ve kalıcı deformasyona karşı direnç değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

Laboratuvar sonuçlarında biyokömür içeren karışımın geleneksel yol kaplamalarına benzer davranış gösterdiği belirtildi. Bununla birlikte asfaltın uzun süreli performansının belirlenebilmesi için gerçek trafik koşullarında test edilmesi gerekiyor.

BARSELONA'DAKİ YOL TESTİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Proje takvimine göre asfalt formülünün geliştirilmesi ve laboratuvar doğrulamalarının Eylül 2026'ya kadar sürmesi planlanıyor. Pilot yol uygulamasının ise Ekim-Aralık 2026 döneminde Barselona'daki bir cadde üzerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Deneysel yol bölümünün tamamlanmasının ardından asfalt 2027 yılı boyunca gerçek araç trafiği altında takip edilecek. Böylece laboratuvarda elde edilen sonuçların günlük trafik ve değişen hava koşullarında korunup korunmadığı belirlenecek.

Test sürecinde yol yüzeyinin sürekli araç geçişine, ağır taşıtlara, aşınmaya ve hava koşullarındaki değişikliklere karşı verdiği tepki izlenecek. Elde edilen veriler, geleneksel asfaltın performansıyla karşılaştırılacak. Uzun süreli takip, bitkisel atıkların kullanılmasının asfaltın mekanik özelliklerinde herhangi bir kayba neden olup olmadığını ortaya çıkaracak. Projenin nihai sonuçlarının 2028 yılında hazırlanacak raporla açıklanması planlanıyor.

ZEYTİN VE ÇAM ATIKLARI YOL YAPIMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

Barselona'daki pilot uygulamanın hedeflenen performansı göstermesi halinde zeytin çekirdekleri ve çam budama atıkları, yol yapımında kullanılan hammaddelerden biri haline gelebilecek. Böylece tarım ve ormancılık faaliyetlerinden çıkan atıklar farklı bir üretim zincirinde değerlendirilebilecek.

Proje aynı zamanda asfalt üretiminde kullanılan mineral hammaddelerin miktarını azaltmayı hedefliyor. Yeni asfaltın gerçek yol koşullarında kalıcı bir seçenek olup olmayacağı ise 2026 sonunda başlayacak uygulama ve 2027 boyunca yapılacak ölçümlerin ardından netleşecek.