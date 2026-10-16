Kocaeli'nin sanayi ve üretim merkezlerinden Dilovası, sürdürülebilir çevre teknolojileri alanında dikkat çeken bir üretime ev sahipliği yapıyor. Tarımsal üretim süreçlerinin ardından arta kalan ve bugüne kadar genellikle çöp veya yakacak olarak değerlendirilen kabuklu yemiş atıkları ile meyve çekirdekleri, geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte yüksek katma değerli mutfak eşyaları haline getiriliyor.

Tesisin üretim hattında toplanan zeytin çekirdekleri, öğütülme ve çeşitli ayrıştırma aşamalarının ardından biyokompozit ham maddesine dönüştürülüyor. Elde edilen bu çevreci formül, plastik kullanımını azaltan, ısıya dayanıklı ve doğa dostu bardakların imalatında kullanılıyor. Doğal içeriği sayesinde insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen bu bardaklar, günlük tüketime uygun standartlarda üretiliyor.

FINDIK, CEVİZ VE BADEM KABUKLARI TABAK OLUYOR

Zeytin çekirdeğinin yanı sıra fındık, ceviz ve badem gibi sert kabuklu tarım ürünlerinin atıkları da üretim bandında aktif olarak değerlendiriliyor. Fabrikada işlenen bu sert kabuklar, biyokompozit teknolojisiyle harmanlanarak mutfaklarda kullanıma uygun tabak, kase ve çeşitli sunum ekipmanlarına dönüştürülüyor. Geliştirilen bu teknik, doğada kolayca çözünebilen ürünlerin yaygınlaşmasına olanak tanıyor.

PLASTİĞE ALTERNATİF OLDU

Çöpe gidecek organik tarım malzemelerinin endüstriyel tasarıma dahil edilmesi, petrol türevi plastik ürünlere karşı güçlü ve çevreci bir alternatif oluşturuyor. Sıfır atık prensibiyle yürütülen bu üretim modeli, tarımsal atıkların çevresel bir yüke dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlarken, döngüsel ekonomi modeliyle yerli üretime de doğrudan katkı sunuyor.