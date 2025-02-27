Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu uygulama yüzleri güldürdü. Belediyenin yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, parklarda çocuk oyun gruplarında yeni zemin uygulaması çalışması yapıldığı duyuruldu.

İLK ETAP ÇOCUK PARKI

Çöpe atılan zeytin çekirdekleri dönüştürülerek çevreye kazandırıldı. İlk etap olarak dönüştürülmüş zeytin çekirdekleri Konyaaltı Sahili ve Karaalioğlu Parkı'ndaki oyuncak gruplarının zeminine yerleştirildi.

ÇOCUKLAR İÇİN DAHA SAĞLIKLI

Amaç çevresel sürdürülebilirliği sağlamak olan bu uygulama sayesinde organik atıklar değerlendirilecek ve doğaya duyarlı çözümler üretilecek. Çalışma kapsamında, çocukların bulunduğu ortam daha güvenli olacak.

ÇEVRECİ HEM EKONOMİK

Belediyenin Peyzaj Mimarı Önder İlarslan, zeytin çekirdeklerinden yapılan bu dönüşümün daha sağlıklı ve konforlu olduğunu belirtti. Bu kaplamaların ekonomik ve ekolojik faydalarının da olduğunu aktaran İlarslan, doğada biyolojik olarak parçalanabilir olmalı çevreyi bir alternatif sunduğunu da ekledi.