Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan yollar ve otoyollar, inşa süreçlerinde ortaya çıkan devasa karbondioksit (CO2) emisyonları nedeniyle küresel ısınmayı en çok tetikleyen unsurların başında geliyor.

Bu çevresel etkiyi en aza indirmek isteyen Barselona şehri, yeşil altyapı çalışmalarında çığır açacak yeni bir malzeme üzerinde deneylere başladı.

Şehrin "21. Yüzyıl Sokak Kesimi" programı kapsamında başlatılan proje; geleneksel asfaltta kullanılan mineral dolgu maddelerinin yerine, zeytin çekirdekleri ve çam kalıntılarından üretilen özel bir biyokömürün (biochar) kullanılmasını içeriyor.

Atık çekirdekler ölümcül karbon yutağına dönüşüyor

Barselona Belediyesi, BIT Habitat, BIMSA, Katalonya Politeknik Üniversitesi ve çok sayıda endüstriyel ortağı bir araya getiren konsorsiyum, malzemenin gerçek dünya koşullarındaki performansını ölçmek için ilk asfaltı test sahalarına döktü.

Projenin temelini oluşturan teknoloji, sadece tarımsal atıkları geri dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda karbonu kalıcı olarak hapsetmeyi de başarıyor. Sistem şu şekilde işliyor:

Zeytin çekirdekleri ve çam kalıntıları, oksijensiz bir ortamda çok yüksek ısılara maruz bırakılarak piroliz işleminden geçiriliyor.

Bu işlem sonucunda atıklar, kimyasal olarak son derece kararlı ve saf bir karbon malzemesine (biyokömür) dönüşüyor.

Elde edilen bu malzeme asfalta karıştırıldığında, yol kaplamasından beklenen tüm dayanıklılık ve mekanik özellikleri eksiksiz bir şekilde karşılıyor.

Karbon ayak izi %75 düştü

Otomotiv dünyasının güvenilir yayın organlarından Motorpasión ve proje ortakları tarafından paylaşılan teknik belgelere göre, ilk tahminler oldukça çarpıcı. Asfalt üretimine zeytin çekirdeklerinin dahil edilmesi, bu süreçle ilişkili karbon ayak izini yüzde 75 ila 76 oranında azaltıyor. Üstelik bu yöntemle, atmosferdeki karbon yol yapısının içinde kalıcı olarak depolanmış oluyor; yani sokaklar adeta birer "karbon yutağına" dönüşüyor. Ancak mühendisler, bu teknik verilerin sahadaki uzun vadeli deneylerle de doğrulanması gerektiğinin altını çiziyor.

Döngüsel ekonominin yeni yıldızı: Zeytin çekirdeği

Proje henüz başlangıç aşamasında olsa da, uzman ekipler yeni asfalt yüzeyinin yoğun trafiğe, ani sıcaklık değişimlerine ve zorlu hava koşullarına karşı direncini gün gün izliyor. Amaç, daha geniş çaplı üretime geçmeden önce malzemenin geleneksel asfalt kadar güvenli ve uzun ömürlü kaldığını kesin olarak kanıtlamak.

Bu yaklaşım, küresel döngüsel ekonomi ilkeleriyle de birebir örtüşüyor. Dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticisi İspanya'da her yıl yüz binlerce ton zeytin çekirdeği atığı açığa çıkıyor. Bu atıkların bir kısmı halihazırda ısı veya biyoyakıt üretimi için yakılıyordu; ancak yeni asfalt projesi bu değerli yan ürüne çok daha çevreci ve katma değerli yeni bir pazar sunuyor. Nitekim uluslararası haber ajansı Reuters da, bu tarımsal yan ürünlerin İspanya'nın karbonsuzlaştırma stratejilerinde giderek daha kritik bir rol oynamaya başladığını bildirmişti.

Eğer Barselona’daki test sonuçları kesin olarak başarıya ulaşırsa, bu teknoloji geleneksel yol yapım yöntemlerini aksatmadan çevresel etkilerini sıfırlamak isteyen tüm dünya şehirlerine ilham veren yeni bir küresel standart haline gelebilir.