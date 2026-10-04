İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinliler için geleneksel zeytin hasadı sezonu, artan şiddet olayları ve İsrail ordusunun müdahaleleriyle başladı. Cumartesi günü bölgenin çeşitli noktalarında yaşanan olaylarda, İsrail askerlerinin Filistinli çiftçilerin zeytinliklerine el koyan yerleşimcilere destek verdiği bildirildi. Saldırılar ve çıkan arbedeler sonucunda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Beita kasabası yakınlarında sabah saatlerinde toprağına giden çiftçiler ve onlara destek veren aktivistler, yerleşimcilerin engeliyle karşılaştı. Görgü tanıklarının aktardığına göre bölgeye sevk edilen İsrail askerleri çiftçilere müdahale ederek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİLER

Şiddet olayları Nablus yakınlarındaki Asira el-Kibliya köyünde de devam etti. İsrail askerlerinin zeytinliklerde çalışan çiftçilere göz yaşartıcı gazla saldırması sonucu kuru tarlalarda yangın çıktı. Çiftçiler ve itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber olurken, Filistin Kızılayı farklı noktalardaki saldırılarda yerleşimciler tarafından darbedilen 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

NETANYAHU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin desteklediği yerleşimcilerin saldırıları, yaklaşan seçimler öncesinde uluslararası toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor. Son dönemde İngiltere, yasa dışı yerleşim bölgelerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararı alırken; Netanyahu tepkilere yanıt olarak şiddet olaylarından yalnızca küçük bir suçlu grubun sorumlu olduğunu belirterek pişkin bir savunmada bulundu.

Ancak bölgeden gelen raporlar, Filistinlilerin ata topraklarındaki zeytin hasadının sistematik bir baskı ve güvenlik güçlerinin koruması altındaki yerleşimci saldırılarıyla engellendiğini gösteriyor.