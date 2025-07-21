İktidar, 1936 tarihli Zeytincilik Yasası’na rağmen zeytinlikleri madene açan yasayı TBMM’den geçirdi. Görüşmelere AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci’nin, yasaya karşı köylülerin sesi olmaya çalışan muhalefete yönelik tepkisi damga vurdu. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca’ya fiziki müdahalede bulundu.

ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Kilerci’nin bu hareketi Atatürk Barajı’yla ilgili sözlerini ve yazarımızın Yılmaz Özdil’in kendisine verdiği yanıtı tekrar gündeme getirdi. Kilerci, 2022 yılında TBMM’de AKP döneminde yapılan ‘dev projelerden’ övgüyle bahsetti. Atatürk Barajı’nın da kendi hükümetleri döneminde yapıldığını iddia etti. Kilerci’ye yanıt veren Yılmaz Özdil, “AKP milletvekili ‘Atatürk Barajı’nı ülkemize biz kazandırdık’ demiş... Siz kazandırmış olsaydınız, zaten ismi ‘Atatürk’ olmazdı!” ifadelerini kullandı.

1992’DE TAMAMLANDI

Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı kapsayan Atatürk Barajı inşaatı 1983 yılında başladı. Fırat Nehri üzerindeki baraj 1992 yılında tamamlandı. Bitiğinde Başbakanlık görevinde Turgut Özal bulunuyordu.