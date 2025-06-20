AKP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan ve başta zeytinlikler ve orman alanları olmak üzere doğayı maden talanına açan yasa teklifinin TBMM Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar Komisyonu’ndaki görüşmeleri yumruklu kavgalı arbedeye sahne oldu.

TBMM’nin en dar komisyon salonlarından biri olan Sanayi Komisyonu salonunda yapılan toplantıya çevre örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla çiftçi ve köylülerin temsilcileri alınmayınca AKP ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı.

MASALARA VURDULAR

Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, kapının girişinde birbirlerinin üzerine yürüyüp itişti. Komisyonun CHP Sözcüsü Ednan Arslan ve CHP Milletvekili Şeref Arpacı, zeytin temsilcileriyle çevrecileri salona alabilmek için büyük mücadele verdi. Ancak AKP’li milletvekilleri kapıda görevlilere destek verip CHP’li vekillere fiziki müdahalede bulununca ortam gerildi. Salon kapısında yaşanan arbedede yumruklar havada uçuştu. Salon içerisinde bulunan muhalefet milletvekilleri masalara vurarak olaylara tepki gösterdi.

POLİS ÇAĞIRIN POLİS

Görüşmeler başlayıp AKP’li teklif sahipleri konuşmaya başladı. Ancak muhalefet milletvekilleri masalara ellerini vurarak tempo tutup konuşmayı duyulmaz hale getirdi. Başkan Varank “Böyle devam ederseniz sizin çağırdığınız kimseyi içeri almam. Toplantıyı bu salonda yapacağız ben öyle karar verdim” dedi. CHP’li vekiller Varank’ı diktatörlükle suçlayıp, “Polis çağırın polis! 3 tane köylü içeri girmesin diye ne bu şiddet” diye tepki gösterdi. Komisyon toplantısı geç saatlere kadar sürdü.

Köylüler ve çevreciler milletin meclisinde perişan oldu

Akbelen köylüleri başta olmak üzere zeytinliklerini kaybedecek köylüler ile çevreciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplantıdan bir saat önce saat 09.00’da TBMM önünde eyleme başladılar. Meclis’e girmeyi başaran çevreci ve köylülerden bir kısmı komisyon kapısına kadar gelmeyi başardı. Ancak isimleri yazılı olan birkaç temsilci dışında kimse içeri alınmadı. Ricada bulunan CHP’lilere de AKP’liler müdahale etti.

Dünyanın etkili 100 kadını arasına girdi, toplantıya giremedi

Akbelen Ormanları’nı korumak için gösterdiği direnişle hafızalara kazınan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, BBC’nin 2024 yılında dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadın listesine seçilmişti. Komisyona girebilmek için mücadele verdi.

KİMSE MALINA MÜLKÜNE GÜVENMESİN

İkizköy Muhtarı Nejla Işık: “Kimse malına mülküne güvenmesin. Yarın veya yarından da yakın hepinizin malına mülküne çökecek bu yasa.”

Avukat neredeyse eziliyordu

Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Üyesi Avukat Yakup Okumuşoğlu itiş kakış sırasında yere düşüp ezilme tehlikesi geçirdi, ayağa kalkabildikten sonra da itilip sürüklendi.

Okumuşoğlu “Bizi yerlerde sürükleyerek koridorun dışına attılar. İçeride madenciler hep beraber şirket temsilcileri yasalarını görüşüyorlar. Canları nasıl istiyorsa öyle bir yasa çıkartacaklar” dedi.

Komisyonda arbede sonrası gerilim vardı

Meclis Komisyon toplantısı başlamadan salonun önünde hareketli dakikalar yaşandı. Kalabalığın içinden zorlukla korumalar eşliğinde salon kapısına kadar gelen Başkan Varank’a CHP Milletvekili Orhan Sarıbal kalabalığı gösterip, “Temsilciler içeri alınmıyor Sayın Başkan” dedi. Varank, “Önümden çekil” diyerek Sarıbal’a tepki gösterince iki vekil arasında sert itişmeler yaşandı. İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nebi Hatipoğlu’nun Sarıbal’ı sert bir şekilde itmesi tansiyonu yükseltti. Araya diğer CHP ve AKP’li vekiller girince yumruklar havada uçuştu, ancak fiziksel temas karşılıklı itişmeyle sınırlı kaldı. Varank, İran-İsrail arasında yaşanan savaşın enerji kaynaklı olduğunu, belirterek teklifi savundu.

Kahvaltıda kömür mü yersiniz, zeytin mi?

İkizköylü Melahat Çulha “Sabah kalkınca kömür koymuyoruz sofraya. Yeter bıktık artık şu zeytin yasasından. Bıktık nefret ediyoruz. Ben sabaha kadar hiç uyumadım duyunca. Bir haftadır ağlıyorum ben” dedi.

Çiftçi-Sen: Vazgeçin bu tasarıyı geri çekin

Çiftçi-Sen’den yapılan açıklamada “Bu yasanın geçmesi halinde binlerce dönüm zeytinlik alan ve tarım arazisi yok edilecek, köylünün geçim kaynağı elinden alınacaktır. İklim değişikliğine karşı mücadelede her bir zeytin ağacının 2-10 ton karbondioksit emdiği bilinmektedir. Zeytinimize, toprağımıza, suyumuza, tohumumuza, otlak ve meralarımıza saldırmaktan vazgeçin” denildi.

‘Anam, babam, toprağım benim’

Muğla’nın Milas ilçesinden gelen Aişe Günay sinir krizi geçirdi. Günay, ağlayarak, “Annemin, babamın mezarını bırakmak istemiyorum. Anam, babam, toprağım benim. Terk etmeyeceğim burayı. Bu toprak bizim, memleketimden ayrılmak istemiyorum” dedi.

‘Yasa tasarısı AKP içindeki madencilerin’

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Meclis’te tartışmalara neden olan yasa tasarısında imzası bulunanların AKP içindeki madenciler olduğunu söyledi ve tek tek saydı:

- Bir kuyumcu dükkanından 40 yılda Türkiye’nin en büyük altın ihracatçısı haline gelen, Ahlatçı Holding’in patronu Ahmet Ahlatçı’nın yeğeni AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı.

- Sudan’da altın keşfine çıkan AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin.

- Sendikalı oldukları için maden işçilerini işten atan Fernas Maden patronu, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu.

- Birkaç gün önce Giresun’daki madeninde ÇED raporu olmadan kaçak kimyasal havuzunu inşa eden AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz.