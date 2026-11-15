Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zeytin toplamaya giden ailenin bulunduğu kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki 1 yaşındaki P.T.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Ç.'nin kullandığı 07 UD 095 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Sürücü İsa Ç. ile araçta bulunan P.T., Ayşe G., Esra Ç., Ayşenur T. ve Mevlüt G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.