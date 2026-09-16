Sistem, İskenderiye'deki bir üniversite kampüsünde bulunan 13 farklı kuyudan alınan yeraltı suyuyla dört mevsim boyunca test edildi. Sonuçlarda özellikle sülfat miktarında yüzde 80,3'e varan azalma görülürken, tuzlulukla bağlantılı başka değerlerde de belirgin iyileşmeler kaydedildi.

ZEYTİN YAPRAKLARINI FİLTRENİN PARÇASINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Çalışmada zeytin yaprakları doğrudan suyun içine atılmıyor. Araştırmacılar önce yaprakları yıkayıp kuruttu, ardından öğüterek sıcak suda işledi ve zeytin yaprağı özütü elde etti. Bu özüt, gümüş nanoparçacıklarının daha çevreci bir yöntemle üretilmesinde kullanıldı.

Elde edilen gümüş nanoparçacıkları daha sonra aktif karbonla birleştirildi. Çok gözenekli yapıya sahip aktif karbon, su içindeki çeşitli maddelerin tutulmasına yardımcı olurken hazırlanan nanokompozit de filtre kolonunun temel malzemesini oluşturdu.

Yeraltı suyu güneş enerjisi kullanılarak kuyulardan çekildi ve hazırlanan filtre sisteminden geçirildi. Böylece araştırmacılar yöntemi yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek kuyulardan alınan su üzerinde saha ölçeğinde deneyebildi.

SÜLFAT MİKTARI YÜZDE 80'DEN FAZLA AZALDI

Dört mevsim boyunca yapılan ölçümlerde en büyük değişim sülfatta görüldü. Ortalama yüzde 80,3'lük azalma kaydedilirken alkalinite yüzde 71, sodyum ve potasyum yüzde 67,4 oranında geriledi. Elektriksel iletkenlik yüzde 54,2, klorür yüzde 53,5, nitrat ise yüzde 52,6 azaldı. Toplam çözünmüş katı madde miktarında da yüzde 47,3'lük düşüş ölçüldü.

Bu değişiklik özellikle tarım açısından önem taşıyor. Yeraltı suyundaki yüksek tuz ve sodyum miktarı zamanla toprağın yapısını bozabiliyor ve bitkilerin su almasını güçleştirebiliyor. Araştırmacılar geliştirilen yöntemin, su sıkıntısının yaşandığı kurak ve yarı kurak bölgelerde yeraltı suyunun sulamada daha verimli kullanılmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.

Çalışma şimdilik saha ölçeğinde denenmiş bir sistem niteliğinde. Filtrenin kullanım ömrü, maliyeti ve uzun vadede çevre üzerindeki etkilerinin ayrıca araştırılması gerekiyor. Buna rağmen zeytin yapraklarının filtre malzemesinin üretiminde değerlendirilmesi ve sistemin enerjisini güneşten sağlaması, yöntemi özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgeler için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor.