İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 57 yaşındaki inşaat işçisi dengesini kaybedip merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 5 Kasım günü saat 16.45 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G/4 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın merdiven bölümünde kalıp çalışması yapan 57 yaşındaki işçi İlhan Cemaloğlu, henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek boşluğa düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Cemaloğlu’nun düştüğünü gören çevredeki çalışanlar ve vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri olay mahallinde güvenlik çemberi oluştururken, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde İlhan Cemaloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cemaloğlu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"DENGESİNİ KAYBETMİŞ, BAŞI DÖNMÜŞ DİYENLER VAR"

Olay anına tanıklık eden mahalle sakinleri, "Adam inşaatçı, kalıp çakarken düşmüş, ölmüş. Dengesini kaybetmiş, başı dönmüş diyenler de var" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri iş kazasıyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.