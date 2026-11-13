Zeytinburnu açıklarındaki Ahırkapı Demir Sahası'nda iki kargo gemisi birbirine sürttü. Her iki gemide de hasar oluştuğu öğrenilirken olayda yaralanan olmadı.

Lübnan'dan Romanya'ya giden RASHA adlı genel kargo gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle demiri tutunamayınca sürüklendi. Gemi, demirini yeniden almak için yaptığı manevra sırasında aynı bölgede bulunan UST ILIMSK adlı gemiye sürttü.

Gemilerden yardım talebinde bulunulmadığı, gemilerin İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatına göre hareket edeceği belirtildi.