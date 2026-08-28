Zeytinburnu T1 Kabataş-Bağcılar hattında seyir halindeki 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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