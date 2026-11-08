İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde iş çıkışı evine gitmek üzere yola çıkan 55 yaşındaki Şenel Çıtak, inşaat çalışması nedeniyle yürüyemediği kaldırımdan yola inmek zorunda kalınca kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarptıktan sonra durmayarak olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, 4 Kasım Çarşamba günü saat 18.10 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı iş yerinden çıkarak evine doğru yürüyen Şenel Çıtak, güzergah üzerindeki bir inşaat çalışması nedeniyle kaldırımın yaya geçişine kapalı olduğunu gördü. Yolun karşısına geçmek için caddeye adım atan Çıtak'a, o sırada seyir halinde olan süratli bir kamyonet çarptı. Sürücü kazanın ardından durmayarak aracıyla olay yerinden kaçtı.

TESADÜFEN GEÇEN AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ekipler yönlendirilirken, o esnada yoldan geçen bir ambulans ağır yaralanan Çıtak'ı alarak en yakın hastaneye ulaştırdı. Vücudunda çok sayıda kemik kırığı, kafa travması ve iç kanama tespit edilen 55 yaşındaki Çıtak, doktorların tüm cerrahi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan kamyonetin plakasını ve sürücüsünün kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Şenel Çıtak’ın cenazesi, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Akşemsettin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"112'Yİ ARASAYDI BABAM BELKİ DE YAŞIYORDU"

Babasının hastaneye kaldırıldığını telefonunu açan güvenlik görevlisinden öğrendiğini belirten oğlu Ömer Faruk Çıtak, "Hastaneye gittiğimizde bilinci kapalıydı ve entübe edilmişti. Kafatasında, boynunda kırıklar vardı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Vuran kişi hızla gelip çarpıyor ve yoluna devam ediyor. Orada durup baksaydı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arasaydı belki de şu an babamı kaybetmiş olmazdım. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"KALDIRIM İŞGAL EDİLDİĞİ İÇİN YOLA İNDİ"

Olay anında amcasının inşaat malzemeleri nedeniyle kaldırımdan yürüyemediğini belirten yeğeni İsa Çıtak, "İnşaatın önünde demirler yığılı olduğu için yola inmek zorunda kalmış. Araç sol ön taraftan çarpıp kaçmış" ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşı Halit Zinetbaş ise kaldırımların işgal edilmesine dikkat çekerek, kazanın ardından olay yerine güvenlik dubaları konulduğunu öne sürdü ve önlemlerin can kayıpları yaşanmadan önce alınması gerektiğini belirtti.