Zeytinburnu’nda dün akşam saatlerinde tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu Hanna Dürçek ile eşi Ferhan Dürçek arasında borçlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhan Dürçek, evde bulunan tabancayla eşine ateş etti. Vücuduna üç kurşun isabet eden Hanna Dürçek olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhan Dürçek ise aynı silahla intihar etti.

Olay sırasında evin balkonunda oturan Ferhan Dürçek’in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek (60), silah seslerini duyunca içeri girerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin, Ferhan Dürçek’in borçları nedeniyle daha önce de sık sık tartıştıkları öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.