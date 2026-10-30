Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Kazlıçeşme Mahallesi'nde bir spor salonunun önünde silahla ateş açılması ve 25 Ekim'de Yeşiltepe Mahallesi'nde tarafların karşılıklı ateş açtığı, maddi hasarın meydana geldiği kavga üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan polis ekipleri, olaylara karıştığı belirlenen kişilerin kimliklerini tespit etti.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (30), Y.K. (26), U.T. (20), S.Y. (24), B.Y. (25) ve S.İ. (27) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.K'nin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.