İstanbul Zeytinburnu'nda, Sümer Mahallesi Merv Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Alt katlardaki balkonların da hasar gördüğü 17 daireli apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

1992 yılında yapılan binada, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöken balkondan düşen parçalar alt katlardaki balkonlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanların konaklaması için yer tahsis edildi.

Bina çevresinde demir levhalarla güvenlik önlemleri alınırken sokak geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekiplerin binadan aldığı karot örneklerinin incelenmesinin ardından yapının durumuna ilişkin karar verileceği öğrenildi. Binadaki hasar ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

"HİÇ ANLAMADIK, DEPREM SANDIK"

Binada yaşayan Gürcan Ersoy, olay sırasında yatağında olduğunu belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. Yatağımda yatarken bir anda gümbürtü koptu. Hiç anlamadık, deprem sandık" dedi.

Binanın çatı kısmında uzun süredir eğiklik bulunduğunu söyleyen Ersoy, çatı kısmının çökmesiyle balkonların da yıkıldığını anlattı. Ersoy, "Allahtan aşağıda insan yoktu. Can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı. Binanın demirlerinin yıprandığını gördüklerini belirten Ersoy, kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma olmadığını da söyledi.