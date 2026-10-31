İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde esnaf İsmail A., iş yerinin önüne gelip kendisine ateş açan şüpheliyi kovalayarak kendi silahıyla yaraladı. Kurşunun bacağını sıyırması sonucu hafif yaralanan İsmail A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A.'nın iş yerinin önüne gelen silahlı şüpheli peş peşe ateş açtı. Bunun üzerine kendi silahını alan İsmail A., kaçan şüphelinin peşinden gitti ve kovalamaca sırasında şüpheliyi vurdu.

Yaralı halde kaçmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İsmail A.'nın bir süredir farklı numaralardan tehdit edildiği ve kendisinden haraç istendiği iddia edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İsmail A.'nın iş yerinin önünde bir kişiyle sohbet ettiği sırada yürüyerek gelen şüphelinin silahla ateş açtığı görülüyor. İsmail A.'nın kendi silahıyla karşılık verdiği sırada yanındaki kişi iş yerine sığınıyor. Görüntülerde şüphelinin kaçtığı ve İsmail A.'nın onu kovaladığı anlar da yer alıyor.

“BİZE MERMİ GELMEMESİ İÇİN DUVARA YAPIŞTIK”

İşe giderken olaya tanık olan Mustafa Şahin, yolun karşısından gelen iki kişiden birinin kaçan kişiye silahla ateş ettiğini anlattı. Şahin, “Önümüzden geçti, bize mermi gelmemesi için duvara yapıştık” dedi.