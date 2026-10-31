İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan İsmail A., kaçan şüpheliyi kendi silahıyla yaraladı. Şüpheli hastaneye kaldırılırken, İsmail A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A.'nın iş yerinin önüne gelen silahlı şüpheli peş peşe ateş açtı. Kurşunun bacağını sıyırdığı İsmail A. hafif yaralandı. Kendi silahını alıp kaçan şüphelinin peşinden giden İsmail A., kovalamaca sırasında şüpheliyi vurdu.

YARALI HALDE KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Yaralandıktan sonra kaçmayı sürdüren şüpheli, bir süre sonra yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İsmail A.'nın kovaladığı şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı. İsmail A.'nın bir süredir farklı numaralardan tehdit edildiği ve kendisinden haraç istendiği iddia edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

"BİZE MERMİ GELMEMESİ İÇİN DUVARA YAPIŞTIK"

İşe giderken olaya tanık olan Mustafa Şahin, kaçan kişinin arkasından ateş edildiğini anlattı. Şahin, "Önümüzden geçti, bize mermi gelmemesi için duvara yapıştık" dedi.