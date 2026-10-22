Zeytinburnu'nda polise ateş açan şüpheli bacağından vuruldu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ihbar üzerine bir eve giden polis ekiplerine ateş açıldı. Ekiplerin karşılık vermesiyle bir şüpheli bacağından yaralanırken evdeki diğer şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bir ihbar üzerine 2. Bağ Yolu Sokak'taki bir eve gitti. Polisler, evdeki iki şüpheliye kendilerini tanıtarak kapıyı açmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bir süre kapıyı açmayan şüphelilerden biri, daha sonra kapıyı açarak polise silahla ateş açtı. Bina içerisinde önlem alan ekipler, ateşe karşılık vererek silah kullanan şüpheliyi bacağından vurdu. Diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabanca ile mermiler ele geçirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.