İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, trafikte tartıştığı sürücünün aracının camını yumruklayan kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren kadın, otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti. Aracından inmeyen sürücüye “Devletten büyük mafya yok” diye bağıran kadın, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekiler araya girerek uyarılarda bulundu. Diğer sürücü aracından inmezken kadın, bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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