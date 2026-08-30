Zeytinburnu'nda Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti Kazlıçeşme mevkisinde 28 Ağustos'ta meydana gelen kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da 28 Ağustos'ta Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
Hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavisi tamamlanırken, 9 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.
Şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü tutuklanmıştı.