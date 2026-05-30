İzmir'in Selçuk ilçesinde sattığı zeytin fiyatlarıyla gündeme gelen bir işletme, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.
Zeytinin tanesini 50 liradan satan işletme hakkında bakanlık inceleme başlattı.
DENETİMDE 4 ÜRÜNDE AYKIRILIK SAPTANDI
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, satışa sunulan dört farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı uygulamalar saptandı. Tespit edilen usulsüzlükler sebebiyle işletmeye idari para cezası kesildi.
DOSYA HAKSIZ FİYAT KURULU MASASINDA
İdari yaptırımın yanı sıra, işletmeyle ilgili dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği aktarıldı. Kurulun yapacağı incelemelerin ardından, işletme hakkında ek yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi.