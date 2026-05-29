Turistik cazibesiyle bilinen Şirince'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bir tezgahta karşılaştıkları zeytin fiyatları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Tezgahta zeytinin tanesinin 50 liradan, kilosunun ise 1000 liradan satışa sunulması hem sosyal medyada hem de ziyaretçiler arasında hızla gündem oldu.
"ŞİFALI" DİYEREK SAVUNDU
Zeytin satıcısı, ürünün sıradan bir zeytin olmadığını belirtti. Belirlenen rakamların normal olduğunu savunan satıcı, sattığı zeytinin son derece özel olduğunu ve sağlık açısından büyük şifa taşıdığını iddia etti. Kilosu 1000 TL olan zeytinin tek bir tanesinin 50 TL'ye satılması, büyük tepki çekti.