İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’un önergesinde, Kızılağaç Mahallesi’nde 305 ada 1 parselde yer alan 102 dönümlük zeytinlik alanın, Yalıköy Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi tarafından satın alındığı ve sonrasında yapılan imar değişikliklerinin kamuoyunda büyük tepkiye yol açtığı ifade edildi. Zeytinlik arazisinin turizm alanına çevrilmesi, inşaat alanının 30 kat arttığına dair iddialar ve mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararına rağmen imar durumu belgesi verilmesi konusundaki kaygılar dile getirildi.

İYİ Partili Ergun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:



1. Bodrum’daki söz konusu imar değişikliği ve zeytinlik arazisinin turizm alanına çevrilmesiyle ilgili Bakanlığınız bugüne kadar herhangi bir inceleme yapmış mıdır?



2. Mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararına rağmen, Bodrum Belediyesi tarafından yatırımcıya imar durumu belgesi verilmesi konusunda Bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?



3. Türkiye genelinde benzer şekilde zeytinlik alanların imara açılmasıyla ilgili Bakanlığınıza ulaşan itiraz veya şikâyetlerin sayısı kaçtır? Bakanlığınız bu şikâyetler doğrultusunda nasıl bir politika izlemektedir?



4. Zeytinlik alanların korunmasına yönelik olarak Bakanlığınızın yeni bir düzenleme veya denetim mekanizması oluşturma yönünde bir çalışması var mıdır?



Ergun, kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran bu iddialar hakkında Bakanlık’tan net ve şeffaf bir açıklama yapılması gerektiğini vurguladı. Zeytinlik alanların korunması ve vatandaşların haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirten Ergun, bu ve buna benzer rant ve haksız kazanç girişimlerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.