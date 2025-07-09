Zeytinlik alanları maden faaliyetlerine açan ve büyük tepki çeken kanun teklifinin görüşmeleri, 2’nci kez ertelendi. 10 gün sonra yeniden görüşülecek. 21 maddelik zeytin teklifinin görüşmelerine geçen hafta perşembe günü başlandı ve tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı. Dün temel yasa olarak birinci bölümün görüşmelerine devam edilmesi bekleniyordu. Ancak AKP, Genel Kurul gündeminde değişiklik yaptı ve gündeme en düşük emekli maaşını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkaran maddenin de olduğu 375 sıra sayılı torba yasayı aldı. Zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan düzenlemenin haftaya görüşülmesi bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü Genel Kurul kapalı olacağı için 16 ve 17 Temmuz günlerinde zeytin düzenlemesinin gündeme alınması planlandı. Meclis’in 31 Temmuz tarihine kadar çalışma kararı bulunuyor.

İzmir’den gelen köylülerden Mehmet Aksoy, “Bu talan ve işgal yasası sadece Ege’nin sorunu değil, 81 vilayeti bağlayan bir yasadır. Bütün ekosistemi tehdit eden bir yasa bu. Biz bu yasayı kabul etmeyeceğiz” dedi.

EYLEMLER SÜRÜYOR

Öte yandan Ege’nin köylerinden gelen köylülerin meclis binası önündeki nöbetleri sürdü. Nöbette basın açıklaması yapan köylüler Esra Işık, “Eğer bu maden yasası geçerse, bizim gidecek bir toprağımız, bir yurdumuz, bir evimiz kalmayacak. O yüzden Ankara’nın sokaklarındayız. Yeniden sesleniyoruz, bu maden yasası hepimizin ölüm fermanıdır. Bu maden yasasını istemiyoruz” dedi.