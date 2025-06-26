Muğla’nın Fethiye ve Ortaca ilçeleri ile Artvin’de zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasına izin veren yasa teklifi protesto edildi.

Fethiye Yerel Tohum Derneği ve Fethiye Ziraat Odası işbirliği ile yasa düzenlemesinin geri çekilmesi için eylem yapıldı. Eylem sonunda Fethiye Yerel Tohum Derneği ve Fethiye Ziraat Odası işbirliği ile temin edilen 200 adet zeytin fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı. Yapılan açıklamada, “Toprağımız, tohumumuz, zeytinimiz geleceğimizdir. Zeytinlikler halkındır, ranta kurban edilemez” denildi.

GEÇİT VERMEYİZ

“Zeytinime dokunma” çağrısıyla biten Ortaca’daki gösteride, karar vericilere uzun vadeli kamu yararını gözetmeleri ve doğayla uyumlu politika geliştirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Artvin Hopa’daki vatandaşlar şöyle seslendi: “Ülkemizin topraklarına, zeytinliklerine, meralarına, ormanlarına, korunan alanlarına ve su varlıklarına göz diken sermayenin işgal yasasına da iklim kanununa da geçit vermeyeceğiz.”