Türkiye, zeytin üretiminde tüm zamanların en yüksek rekoltesine ulaştı. Yüksek rekolte sonucu zeytinyağı fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz sezon 500-600 TL arasında satılan natürel sızma zeytinyağının litre fiyatı, bu sezon 200-250 TL bandına kadar geriledi.

Ancak sektör temsilcileri, önümüzdeki sezon üretimin önemli ölçüde azalacağına dikkat çekerek fiyatlarda yeniden yükseliş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI YENİDEN YÜKSELECEK

TÜİK’in 2024-2025 sezonuna ilişkin ilk tahminine göre, Türkiye’nin zeytin üretimi 3 milyon 750 bin tona ulaşarak rekor kırdı. Ancak bu bereketli yılın ardından zeytinde “yok yılı” bekleniyor.

Tahminlere göre, üretim önümüzdeki sezon yaklaşık yüzde 40 azalarak 2 milyon 250 bin tona gerileyebilir. Bu durumun zeytinyağı arzını daraltarak fiyatları yeniden yukarı çekebileceği ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, İspanya ve Tunus gibi büyük üretici ülkelerde de bu yıl verim düşüşü beklendiğine dikkat çekti. Tan, geçen sezon Türkiye’deki yüksek üretimin ihracat sınırlamaları nedeniyle yeterince değerlendirilemediğini ve büyük miktarda stokun yeni sezona devredildiğini belirtti. Ancak üretimdeki olası düşüşle birlikte fiyatların yeniden yükselmesinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi.