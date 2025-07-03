Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, birçok şehirde faaliyet gösteren firmaların zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.

Bu durum, tüketicilere doğal ve kaliteli ürün yerine ucuz ve sağlıksız içerikler sunulduğunu ortaya koydu.

Taklit ve Tağşiş yapılan ürünlerin listesi:

GERÇEK ZEYTİNYAĞINI ANLAMANIN PÜF NOKTALARI

Tüketicilerin sahte ürünlere karşı bilinçli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, gerçek zeytinyağını anlamanın bazı basit ama etkili yolları olduğunu belirtiyor:

Koku Testi: Hakiki zeytinyağı taze zeytin gibi kokar. Soğuk sıkım yağlarda hafif çimen kokusu da hissedilebilir.

Boğazda Yanma: Gerçek zeytinyağı tüketildiğinde boğazda hafif bir yanma ve burukluk hissi oluşur. Bu, yağın fenolik bileşikler bakımından zengin ve taze olduğunu gösterir.

Buzdolabı Testi: Zeytinyağını bir süre buzdolabında bekletin. Eğer tamamen donmuyorsa, içerisine farklı yağlar karıştırılmış olabilir.

Tuz Ruhu Testi: Birkaç damla tuz ruhunu zeytinyağına damlattığınızda renk değişimi olmuyorsa doğal zeytinyağıdır. Turuncu veya kırmızı renk alması, sahte olduğuna işaret eder.

Su Testi: Bir bardak suya zeytinyağı damlatın. Gerçek zeytinyağı suyun yüzeyinde düzgün halkalar oluşturur. Eğer dağılır ya da karışık görüntü oluşursa, saf değildir.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, tüketicilerin özellikle tanımadığı ve çok ucuz fiyatla satılan zeytinyağlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Etiket okumak, marka geçmişini araştırmak ve bölgesel üreticilerden alışveriş yapmak, sağlıklı ürün tercihinde önemli adımlar arasında yer alıyor.