Bilim dünyasından milyonların yıllardır merak ettiği ‘Zeytinyağı mı yoksa tereyağı mı daha sağlıklı?’ sorusuna yanıt geldi. Harvard School of Public Health öncülüğünde yapılan araştırmayla birlikte tereyağı ve zeytinyağının insan vücudundaki etkileri incelendi. Sızma zeytinyağının içinde bulunan oleik asit ve polifenollerin kötü kolesterolü düşürdüğü, iyi kolesterolü ise dengede tuttuğu belirlendi.

KALP DAMAR HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 15 DAHA DÜŞÜK

Yapılan araştırmada günlük alışkanlıkları arasında zeytinyağı ve tereyağı tüketen insanlar ayrı ayrı incelendi. Sızma zeytinyağını tercih eden kişilerde kalp-damar hastalığına yakalanma riskinin diğerlerine oranla 15 oranında düştüğü ortaya çıktı.

American Heart Association raporları, yüksek doymuş yağ tüketiminin damar tıkanıklığı ve iltihaplanma riskini arttırdığını ortaya koyarken, tereyağının fazla tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

YÜKSEK SICAKLIKTA DAHİ TOKSİK MADDE ÜRETMİYOR

Öte yandan zeytinyağı pişirilmez algısının da yanlış olduğu bilimsel çalışmalarla birlikte ortaya çıktı. Sızma zeytinyağı zengin antioksidan kapasitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda dahi yapısını koruyup toksik madde üretmediği, tereyağının ise içerdiği süt katıları nedeniyle yaklaşık 150 derecede hızla yanarak zararlı serbest radikallerin oluşmasına neden olduğu saptandı.

DOĞAL AĞRI KESİCİ VE İLTİHAP ÖNLEYİCİ

Oleocanthal maddesinin bulunduğu zeytinyağının aynı zamanda doğal bir ağrı kesici ve iltihap önleyici olarak çalıştığı gözlemlendi. Uzmanlar, mutfaktaki ana yağ tercihinin soğuk sıkım sızma zeytinyağı olması gerektiği konusunda çağrı yaptı. Lezzet amacıyla kullanılacak tereyağının ise günde 1 tatlı kaşığını aşmayacak şekilde tüketilmesi gerektiği belirtildi.