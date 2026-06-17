Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Vural Gözgeç, internet üzerinden yapılan zeytinyağı satışlarında tüketiciyi yanıltan uygulamaların giderek ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti. Özellikle sosyal medya ve e-ticaret platformlarında piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satışa sunulan ürünlerin dikkat çektiğini ifade etti.

ZEYTİNYAĞI YERİNE PAMUK YAĞI ÇIKTI

Gözgeç, bazı ürünleri incelemek amacıyla zaman zaman satın alıp laboratuvar analizine gönderdiklerini aktardı. Piyasada “750 liraya 5 litre zeytinyağı” gibi dikkat çekici ilanlarla karşılaştıklarını örnek verdi.

Yapılan incelemelerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gözgeç, bugüne kadar analiz edilen ürünlerde neredeyse hiçbir istisna görülmediğini, incelenen örneklerin büyük çoğunluğunda zeytinyağı yerine pamuk yağı tespit edildiğini dile getirdi.

QR KODLU İZLENEBİLİRLİK SİSTEMİ YOLDA

Sektörde üzerinde çalışılan bir diğer önemli adım ise QR kod tabanlı ulusal izlenebilirlik sistemi. Rusya’daki modele benzer şekilde her zeytinyağı ürününün dijital olarak takip edilebildiği bir altyapı kurulması hedefleniyor. Önerilen sistemle birlikte tüketicilerin, ürün ambalajındaki QR kodu okutarak üretici bilgilerine, kalite belgelerine ve tüm izlenebilirlik kayıtlarına ulaşabilmesi amaçlanıyor.