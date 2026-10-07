Türkiye'nin en değerli mutfak miraslarından biri olan zeytinyağı, zengin polifenol yapısı ve düşük asitlik oranlarıyla tam bir antioksidan deposu. Ancak zeytinlikten sofraya kadar uzanan bu yolculukta, evdeki yanlış saklama koşulları yağın tüm şifasını bir anda yok edebiliyor. Tadım uzmanı ve Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol, tüketici alışkanlıklarındaki ölümcül hatalara karşı uyarılarda bulundu.

PLASTİK AMBALAJ KANSERLİ MADDELERİ YAĞA GEÇİRİYOR

Zeytinyağı alırken ve saklarken yapılan en büyük yanlışların başında plastik kap kullanımı geliyor. Yağın yapısındaki bileşenler plastikle doğrudan etkileşime girerek zararlı kimyasalların gıdaya sızmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, zeytinyağının kimyasal yapısını korumak için ambalaj seçiminde amansız bir kural koyuyor: Yağ, yalnızca koyu renkli cam şişelerde veya özel teneke kutularda muhafaza edilmeli. Koyu renk ambalajlar, ışığın yağdaki faydalı bileşenleri parçalamasını engelliyor.

210 DERECE SINIRINA DİKKAT: ŞİFA OLMARTAN ÇIKIYOR

Zeytinyağının yüksek ısı karşısındaki dayanıklılığı da doğru bilinen yanlışlar arasında. Yaklaşık 210 derecelik bir yanma noktasına sahip olan zeytinyağı, bu sıcaklık eşiği aşıldığında moleküler yapısını kaybediyor. Kızartma gibi aşırı yüksek ısı gerektiren pişirme yöntemleri, yağın içerisindeki polifenolleri yok ederek sağlık üzerindeki olumlu etkilerini tamamen sıfırlıyor.

ZEYTİNYAĞININ ÖMRÜNÜ UZATAN VE KALİTESİNİ KORUYAN ALTIN KURALLAR

Uzmanlar, zeytinyağından maksimum fayda sağlamak için şu noktalara dikkat çekiyor:

Sıcaklık ve Işık: Ambalaj ne olursa olsun ürün doğrudan güneş ışığı görmeyen, serin ve karanlık bir alanda tutulmalı.

Doğru Tüketim Şekli: En yüksek besin değerine sahip olan soğuk sıkım zeytinyağları, yüksek ısılı pişirme yerine salatalar, soğuk mezeler ve piştikten sonra servis edilen yemeklerde tercih edilmeli.

Tazelik Takibi: Satın alma aşamasında ambalaj üzerindeki üretim tarihi mutlaka kontrol edilmeli, tazeliğini yitirmemiş ürünler seçilmeli.