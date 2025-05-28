Gıda güvenliğine yönelik denetimlerin ardından taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Yeni açıklanan listede 13 farklı zeytinyağı markasında çeşitli usulsüzlüklere rastlandı.
Son denetim dalgasında 13 farklı zeytinyağı markasında çeşitli usulsüzlüklere rastlanması üzerine bu ürünler kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, tüketici sağlığını tehlikeye atan firmaları bir kez daha ifşa ederek, taklit ve tağşiş listesine yeni marka ve ürünleri ekledi.
İşte, sağlığınızı tehdit edebilecek hileli zeytinyağlarının tam listesi...