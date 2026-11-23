Koyu rengi ve kendine özgü keskin kokusuyla bilinen katran sabunu, cilt ve saç bakımından ev temizliğine kadar farklı amaçlarla kullanılıyor. Özellikle yağlı ciltler, kepek sorunu ve inatçı lekeler için tercih edilen bu geleneksel sabunun kullanım alanları dikkat çekiyor.

Katran sabunu, yağlı ve sivilceye eğilimli ciltlerde temizlik amacıyla kullanılıyor. Ciltteki fazla yağın giderilmesine yardımcı olurken siyah nokta ve sivilce görünümünün azalmasını da destekleyebiliyor. Tıraş sonrası cildi rahatlatmak ve ter kokusunu gidermek amacıyla da tercih ediliyor.

Saç bakımında ise kepek ve sebore gibi saç derisi sorunlarına karşı destekleyici ürün olarak öne çıkıyor. Saçlarda kuruluğa neden olabileceğinden kullanım sonrasında saç kremiyle bakım yapılması öneriliyor.

EV TEMİZLİĞİNDE DE KULLANILIYOR

Katran sabununun kullanım alanları kişisel bakımla sınırlı kalmıyor. Kumaşlardaki zor lekelerin çıkarılmasında ve mutfak yüzeylerinin temizliğinde de tercih edilebiliyor. Kendine özgü yoğun kokusu nedeniyle haşereleri uzaklaştırmak amacıyla kullananlar da bulunuyor.

HASSAS CİLTLER DİKKAT ETMELİ

Yoğun etkili yapısı nedeniyle katran sabununun sık kullanılması her cilt tipi için uygun olmayabilir. Özellikle kuru ve hassas ciltlerde kuruluk, kızarıklık ve tahrişe yol açabilir. Bu nedenle ölçülü kullanılması, olumsuz bir reaksiyon görüldüğünde ise kullanımın bırakılması önem taşıyor.