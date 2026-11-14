Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. haftasında yarın Türkiye'yi ağırlayacakları maç öncesinde Kylian Mbappe'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Zidane, sakatlığını atlatan Mbappe'nin Türkiye'ye karşı oynayıp oynamayacağı sorusuna, "Evet, Kylian Mbappe yarın oynayacak" yanıtını verdi.
Türkiye'nin kendilerini zorlayacağını da belirten Fransız teknik direktör, "Türkiye, yarın bize zorluk yaratacak. Dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.