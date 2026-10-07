Geçen sezon Real Madrid'de beklentilerin altında kalan Eduardo Camavinga için işler bu sezon tamamen farklı bir yöne evrildi. Fransa Milli Takımı'nda da yerini kaybeden 23 yaşındaki futbolcu, Mourinho ve Zidane'ın desteğiyle yeniden eski günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon sürekli kesik yiyen Camavinga, Real Madrid'den ayrılma ihtimaliyle anılmıştı. Hatta Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması, futbolcunun kariyerinde bir dönüm noktası olmuştu. Ancak AS'ın haberine göre Camavinga, Real Madrid'den ayrılmayı hiç düşünmüyor. Tatilde bile çalışmalarını sürdüren futbolcu, yeniden sahaya dönmek için hazırlanıyor.

ZIDANE'IN DESTEĞİYLE GERİ DÖNDÜ

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zidane'ın Camavinga'yı yeniden kadroya alması, futbolcuya büyük moral verdi. Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda görev alan Camavinga, gösterdiği performansla alkış topladı ve geleceği için umut verici bir sinyal verdi.

Camavinga, bu sezon Real Madrid'de de Jose Mourinho'dan tam destek görüyor. Portekizli teknik direktör, futbolcuya güveniyor ve onu sahaya sürmeye devam ediyor. Malaga galibiyetinin ardından Mourinho, Camavinga'nın ilk 11'de yer almasına dikkat çekerek "Pek el üstünde tutulmayan bir çocuk bugün muazzam bir maç çıkardı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Camavinga'nın Real Madrid'den ayrılacağı yönündeki söylentiler, Galatasaray'ın gündemine gelmesine neden olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi için Camavinga'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Ancak Camavinga'nın Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nda yeniden yükselişe geçmesiyle bu planlar suya düştü.