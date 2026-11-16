Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi son maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Arda Güler ve Türk Milli Takımı'na övgüler yağdırdı. Zidane, "Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu" dedi.

Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam, Türkiye'nin teknik kalitesine dikkat çekti. Türkiye'nin oyununun kendi takımlarında boşluklar oluşmasına yol açtığını belirten Zidane, baskı konusunda iyi olmadıklarını söyledi.

'İLK YARIDA BİZDEN İYİLERDİ'

Türkiye'nin topa sahip olduğunda etkili olduğunu vurgulayan Zidane, "Türkiye, çok iyi ve teknik bir takım. Topla iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncuların kalitesine de değinen Zidane, "Türkiye bu akşam bize gösterdi ki kalpleriyle oynadılar ve bizi zor duruma düşürdüler. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda biz daha iyiydik" diye konuştu.