Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Belenobası Mahallesi’nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Mahallesi sakinlerinden Bahattin Çoban (51), zihinsel engelli kardeşi Hatice Çoban’a (44) ulaşamayınca durumu vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
DEV ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgede adeta zamanla yarış başladı. Kayıp kadının bulunması amacıyla 7 asayiş timi, 2 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri seferber edildi. Karadan yürütülen çalışmalara havadan da dron destekli arama tarama faaliyetleriyle katkı sağlandı.
AĞAÇLIK ALANDA YARALI HALDE BULUNDU
Ekiplerin zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği titiz aramalar kısa sürede sonuç verdi. 44 yaşındaki Hatice Çoban, mahalle yakınlarındaki ağaçlık alanda yaralı ve bitkin vaziyette tespit edildi.
Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Manavgat'taki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çoban'ın sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.