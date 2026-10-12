Olay, önceki gün Ceyhan ilçesine bağlı İsalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada bisiklet sürerken dans ettiği görüntülerle tanınan Selçuk Demir’in, iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşaması üzerine çocuğun akrabaları R.G., A.K. ve D.K. tarafından darbedildiği öne sürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Demir, darp raporu alarak şüphelilerden şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttüğü bildirildi.