Yıllar boyunca Lüküs Hayat operetinde 'Rıza' karakterine hayat veren Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Zihni Göktay'dan üzücü haber geldi.
79 yaşındaki usta oyunca yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi tiyatrocu Nedim Saban, duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Saban, "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımdan iyi haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ
79 yaşındaki usta tiyatrocu Zihni Göktay, üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. Evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte usta tiyatrocunun İstanbul Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.