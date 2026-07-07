Hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasının yıllar önce kendisi için kaleme aldığı özel mektubu okudu. Duygu dolu anlar yaşayan Dilbaz, babasının sanat yolculuğuna dair verdiği öğütleri paylaştı.

BABASININ YAZDIĞI MEKTUBU YILLAR SONRA OKUDU

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasına ait yıllar öncesinden kalan anlamlı bir mektubu okuyarak duygularını paylaştı.

Babasının kendisi tiyatroya adım attığı dönemde yazdığı mektubu okuyan Dilbaz, gözyaşlarına hâkim olamadı. Usta sanatçının sözleri, onun hayata ve mesleğine bakışını bir kez daha gözler önüne serdi.

''ONUN YAŞAM FELSEFESİNİ GÖRECEKSİNİZ''

Zeynep Göktay Dilbaz, mektubu okumadan önce, "Onun bana bu mesleğe adım attığımda yazdığı mektubu okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, yaşamına olan aşkını göreceksiniz. Kendi ağzından dinlemiş olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Zihni Göktay mektubunda kızına tiyatro yolculuğunda sabırlı olması, çalışmaktan vazgeçmemesi ve mesleğine saygı duyması gerektiğini anlatmıştı. Usta oyuncu, yeteneğin tek başına yeterli olmadığını; dürüstlük, ahlak, sorumluluk ve azmin de başarı yolunda önemli olduğunu vurgulamıştı.

Kızına tiyatro sanatının zorluklarını anlatan Göktay, özellikle kadın sanatçıların karşılaştığı güçlüklerden bahsederek onun tüm engelleri aşacağına inandığını ifade etmişti.

İşte mektubun tamamı:

''Bana da kırk yıl önce babacığım destek olmuştu. Bu taptığım, binbir zorluklarına rağmen seçmekte asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adamı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Yalnız amacın daima zirve olsun. En iyisi olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, bıkmadan yılmadan azimle çalışmak gerek. Türkiye'de kadın olmak çok zor, çalışan kadın olmak daha da zor. Çalışan tiyatrocu kadın olmak daha zor. Tiyatrocu evli kadın olmak çok çok zor. Tiyatrocu evli ve anne bir kadın olmak çok çok çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyeceğine inanıyorum. Kendine ve seyircine olan saygın tiyatroya olan saygının temelidir. Bunlar seni yükseklere çıkaracaktır. Şimdilerde Zihni Göktay'ın kızı diyorlar. İleride Zeynep Göktay'ın babası desinler bana. Bu ülkede insanlar maalesef işini, eşini aşını, seçme özgürlüğüne sahip görünüyorlarsa da gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Sen ilkini doğru seçtin, ikincisini de doğru seçeceğinden kuşkum yok. Zaten başta ikisini de doğru seçersen aşını da seçme özgürlüğüne sahip oluyorsun. Zeynep'im unutma ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatiline getirmek elimizde değil. Bu böyle bir sanattır. Güzellikler, şans, başarı, sağlık, mutluluklar geleceğinde ilerleyeceğin yolda sana yardımcı olsun. Yoluna halı olsun ki ayakların bu denkli yolda incinmesin. Hadi rastgele. Babişkon.''