Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan’ın atanması Meclis gündeminde. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Rize Güneysulu olan Erdoğan’ın atanması için TBMM’ye önerge verdi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e “Kurumlara yönetici mi bulunuyor, yöneticilere kurum mu?” diye sordu. Özdağ, önergesinde Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, kamu kaynakları bakımından son derece teknik ve kritik bir görev üstlendiğine dikkat çekti. Zikrullah Erdoğan’ın 2017 Kaymakam Adaylığı sınavında yazılıdan 81,61 puan aldığı, mülakatta ise 99,33 puan aldığı ve nihai başarı sıralamasında olduğu bilgisine de yer verildi.





SORU İŞARETLERİ



Özdağ, “Denetim ve hesap alanında tecrübesi bulunan bir bürokratın yerine, mesleki kıdemi sınırlı bir ismin atanması soru işaretleri oluşturmuştur. Soyadı Erdoğan olan Rize Güneysu doğumlu bir kişi savunma tedariki, mali denetim ve kamu ihale süreçleri konusunda hangi tecrübesine dayanılarak bu göreve atandı” diye sordu.





BU YAŞTA ANCAK ÜSTEĞMEN OLUR



Tümgeneral statüsündeki MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Zikrullah Erdoğan’ın yaşı ve eğitimi gereği aslında üsteğmen rütbesinde olması gerektiği bildirildi. Erdoğan, kaymakamlık sınavında yazılıdan 81, mülakattan 99.3 aldı. Yazılıya giren 57 kişi arasından 47’inci oldu. Ancak sözlüde 99.3 puan ile 1. sıraya yükseldi. TSK’da ancak 56 yaşında ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile Tümgeneral rütbesine terfi edilebiliyor..





