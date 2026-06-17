Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "zimmet" suçlamasıyla yargılanan eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Yasin Özer ve muhasebeci Hasan Hüseyin Demirel hakkında açılan dava karara bağlandı. Davanın son duruşmasına tutuksuz sanıklardan sadece Yasin Özer ile avukatlar katılırken, Mehmet Koyuncu ve Hasan Hüseyin Demirel duruşmada yer almadı.

'BENİ BİR KERE BİLE ARAMADI'

Duruşmada savunma yapan sanık Yasin Özer, hata yaptığını kabul ederek kendisine söylenenleri yerine getirdiğini ifade etti. Eski Belediye Başkanı Koyuncu'nun kendisini bu süreçte aramadığını dile getiren Özer, istemeyerek de olsa yaptıklarından pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

ÜÇ SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Yasin Özer'e "zimmet" suçundan 10 yıl, "sahte belge kullanma" suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Muhasebeci Hasan Hüseyin Demirel "suça yardım etmek"ten 5 yıl, "sahte belge kullanma"dan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, iki sanık için "sahte belge kullanma" suçundan verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ise "denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete sebebiyet verme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. "Sahte belge kullanma" suçundan beraat eden Koyuncu'nun hapis cezası 2 yılın altında olduğu için ertelenirken, sanık hakkında TCK'nın 53/5 maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararı uygulandı.