1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi. İddiaya göre bunun arka planında ihanet vardı...

Bunlar sürerken Güzide Duran ile Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman geçen günlerde Arnavutköy'de bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yansıdı.

Bu aşkın ortaya çıkışı Güzide Duran'ın hâlâ boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'un tepkisine neden oldu.

Zina davası açan Aksoy, sosyal medya üzerinden de sert bir açıklama yaptı:

"Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, geride bıraktığı çocukları bile en hafif tabiriyle ihanettir."

"İNSAN ANNESİ VEYA BABASINI DEĞİŞTİREMEZ"

Güzide Duran ise çocuklarının fotoğrafını paylaştı. Çocukları Selin ve Emir'e duyduğu özlemi dile getire Duran, "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılmayacak problemler yaşamasının yolunu açar. Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin çekişmeli durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu anlayacaktır" dedi.

Tümbu gelişmelerin ardından Duran, sevgilisi Fikret Orman'ın yatıyla Yunan Adası Paros'a gitti. Eski manken sevgilisine verdiği pozları da sosyal medyada paylaştı.