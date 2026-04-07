Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, piyasada yapılan gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’da faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirildi. Tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden incelendi.

Yapılan incelemelerde; kırmızı kapya biber ürününün, Adana Karataş ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren komisyoncudan 7 TL'ye satın alındığı, söz konusu ürünün Diyarbakır’da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 30 TL'den satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199.99 TL'ye satıldığı belirlendi. Yeşil sivri biber ürününün ise Diyarbakır’da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 20 TL'ye satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün vatandaşa 249.99 TL'ye sunulduğu tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilerek, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildi.

‘KONYA’DAN 5 LİRAYA ALINAN SALATALIK, DİYATBAKIR’DA 79 LİRA’

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama daha yapıldı. Buna göre, salatalık ürününün, Konya ili Ereğli ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren üreticiden 5.30 TL'ye satın alındığı, söz konusu ürünün Diyarbakır’da faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 12 TL'ye satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 79.99 TL'ye sunulduğu belirlendi. Yeşil sivri biber ürününün, Mersin ili Akdeniz ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren üreticiden 130 TL'ye satın alındığı, söz konusu ürünün ilgili firma tarafından zincir markete 140 TL'ye satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 249.99 TL'ye sunulduğu tespit edildi. Gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildi.

FİLE MARKETE MİLYONLUK CEZA KESİLMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen sıkı denetimler, perakende sektöründe "pes" dedirten bir kazanç oranını gün yüzüne çıkardı.

Halden 50 TL’ye temin edilen biberin, üzerine yüzde 280 kazanç eklenerek 190 TL’ye satıldığı tespit edildi. Tüketiciyi mağdur eden bu aşırı fiyat artışı üzerine yetkililer jet hızıyla cezai işlem uyguladı.

BİM iştiraki olarak doğan ve geçtiğimiz yıl Mart ayında bağımsız bir yapıya bürünen File Market, fahiş fiyat uygulaması nedeniyle milyonluk cezaya çarptırıldı. Tespit edilen fahiş fiyat uygulaması sonrası File Market’e toplam 1 milyon 806 bin 170 TL idari para cezası kesildi.