Türkiye genelinde vatandaşların sıkça şikayet ettiği konulardan biri olan ürün fiyatlarındaki sürekli artışa karşı, bazı zincir marketlerde yeni bir uygulama devreye alındı. Elektronik etiket sistemine geçiş yapan marketlerde, fiyatlar gün içinde değişiyor.

ZİNCİR MARKETLERDE ELEKTRONİK ETİKET DÖNEMİ

Market alışverişlerinde aynı ürünün kısa süre içinde farklı fiyatlarla satılması, vatandaşların tepkisine neden olurken, bazı zincir marketler elektronik etiket kullanımına başladı. Bu sistemle birlikte, ürün fiyatları raflarda dijital ekranlar üzerinden gösteriliyor ve merkezden yapılan güncellemelerle fiyatlar anlık olarak değiştirilebiliyor.

Söz konusu uygulamayla birlikte ürünlerin fiyatları, gün içerisinde arz-talep durumu, stok seviyesi ya da genel maliyet değişimlerine göre market yönetimi tarafından uzaktan güncellenebiliyor.

Vatandaşlar, aynı ürünü birkaç saat arayla farklı fiyatlarla raflarda gördüklerini belirtiyor. Elektronik etiket sisteminin yaygınlaşmasıyla fiyat takibi daha da zorlanacak.