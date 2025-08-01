Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirli aralıklarla güncellediği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde değişikliğe gidildi.



31 Temmuz tarihli güncellemede listeye çok sayıda yeni marka ve ürün eklenirken, en dikkat çeken değişiklik ise zincir marketlerde satışa sunulan şarküteri ürünlerinde oldu.



DANA SALAM DİYE DOMUZ ETİ SATTILAR



Bakanlığın yayınladığı listede 'BİFET' markası adı altında satışa sunulan 'DANA İSPANYOL SALAM' ürününde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu ürünün Türkiye genelinde çok sayıda zincir markette satışa sunulduğu öğrenilirken, firmanın daha önce de dana eti adı altında domuz eti satarken yakalandığı ve sonrasında birçok kez isim değiştirdiği ortaya çıktı.

ÜRÜNLER PİYASADAN TOPLATILIYOR



İçeriğinde 'dana eti' ibaresine yer verilen ancak bileşiğinde domuz eti bulundurduğu tespit edilen ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ekipler tarafından satış noktalarından acil olarak toplatılıyor.



Bakanlığın güncellediği listeye aynı zamanda çok sayıda sucuk, peynir, zeytinyağı, bal ve et ürünü eklenirken, tağşiş yapılan gıdalara ilişkin uygulanan cezaların yeni yasama döneminde artırılması beklenmekte.