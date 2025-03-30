ABD'deki kuş gribi salgını, ülke genelinde yumurta arzının ciddi bir şekilde düşmesine neden oldu. Durum böyle olunca Türkiye ve birçok ülke, ABD'ye büyük miktarlarda yumurta ihraç etmeye başladı.

Yapılan ihracat, iç piyasada yumurta fiyatlarının artmasına neden oldu. Türkiye, ihracat yaparken fiyatların artmasını engellemek için bir dizi tedbir alsa da alınan önlemler yeterli olmadı ve yumurta fiyatları son bir hafta içinde zincir marketlerde artış gösterdi.

YUMURTA İHRACATININ ABD'DEKİ FİYATLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kuş gribi salgını, özellikle yumurta üretiminde büyük bir arz sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Bu durum, yumurta fiyatlarının da doğrudan artmasına neden oldu.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, bu sorunu aşabilmek için Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithalatı gerçekleştirdiklerini, ayrıca diğer ülkelerle de görüşmeler yapıldığı bilgisini verdi.

Verilen bu bilgiler, konuyla ilgili yapılan açıklamalar Türkiye'nin 80 bin tonluk yumurta ihracatının hemen ardından geldi. İhracat, ABD'de fiyatların düşmesine yardımcı olurken, Türkiye'de iç piyasa fiyatlarını etkiledi.

TÜRKİYE ALINAN ÖNLEMLERLE FİYAT ARTIŞINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Türkiye, ABD’ye yapılan yüklü miktarda yumurta ihracatının iç piyasada fiyat artışlarına yol açmaması için çeşitli tedbirler aldı. 25 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yumurta ihracatına, kilogram başına 50 centlik bir fon getirildi.

Bu fon, 26 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak ABD’nin Türkiye’den koşulsuz yumurta talebinin devam etmesi, fiyatların artışını engellemeyi zorlaştırdı. Bunun üzerine, Ticaret Bakanlığı ikinci bir önlem olarak sofralık yumurtanın ihracatında uygulanacak fonu artırarak kilogram başına 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltti.

FİYATLARDA YÜZDE 15'LİK ARTIŞ

Tüm bu önlemlere rağmen, iç piyasada fiyatlar yükselmeye devam etti. Zincir marketlerde 30’lu yumurta kolilerinin fiyatı, 170 liradan 195 liraya çıkarken, bu da %15’lik bir artışı işaret etti.

2025 yılında 157 liraya satılan aynı yumurta kolisinin fiyatı, sadece 1 Mart itibarıyla 170 liraya yükseldi. Yumurta fiyatlarına aynı gün içerisinde zincir marketler tarafından yapılan bu zam fiyatların ne kadar hızlı arttığının bir göstergesi oldu.

ABD’deki kuş gribi salgınının Türkiye’deki yumurta fiyatlarını etkilemesi, iç piyasada ciddi bir fiyat artışına yol açtı. Türkiye, ihracatın iç piyasayı etkilemesini engellemeye yönelik çeşitli önlemler almasına rağmen, yumurta fiyatları son bir haftada %15 oranında arttı. Bu gelişmeler, Türkiye’nin dış ticaret ilişkileri ile iç piyasa dengelerinin nasıl etkileşime girdiğini ve fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini gözler önüne serdi.