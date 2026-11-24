Olay, akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi’ndeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yaklaşık 30 yaşlarında olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir erkek, elinde tabancayla markete girerek çalışan S.G.E.’ye iki el ateş etti.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin kimliğini ve eşkâlini belirlemek amacıyla marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.